Aspinall ziet Van Gerwen bezwijken onder druk: 'Hij kon niet stoppen met ingooien'

Nathan Aspinall dompelde donderdagavond elfduizend Nederlandse dartsfans in rouw door Michael van Gerwen al in de openingsronde in Rotterdam Ahoy uit te schakelen. De Engelsman, die later op de avond de Premier League-speelronde op zijn naam schreef, had al bij het ingooien al in de gaten dat Van Gerwen niet in goeden doen was.

"Michael was zichzelf niet vandaag", zei de 31-jarige Aspinall rond middernacht tijdens een persconferentie in Ahoy. "Ik heb hem nog nooit zoveel zien ingooien als vandaag voorafgaand aan onze wedstrijd. Hij kon niet stoppen met oefenen. Hij stond ontzettend onder druk."

De 33-jarige Van Gerwen liep continu achter de feiten aan tegen Aspinall, die veelvuldig werd uitgefloten door het publiek. Hoewel Van Gerwen drie keer terugkwam van een break achterstand moest hij de beslissende leg aan Aspinall laten (6-5).

Aspinall kon zich wel voorstellen wat er door het hoofd van Van Gerwen ging. "Ik heb niet gewonnen wat hij heeft gewonnen, maar ik weet wel hoe het is om voor duizenden uitzinnige fans te moeten gooien", vervolgde 'The Asp'.

"Dat zijn de moeilijkste wedstrijden om te spelen, je wil je fans niet teleurstellen. Ik heb het zelf meegemaakt in Blackpool, daar kwam iedereen voor mij naar toe. Nu maakt Michael het mee. Maar we hoeven geen medelijden met hem te hebben. Hij heeft genoeg gewonnen. Nu kunnen de andere darters ook eens winnen."

Aspinall stoorde zich niet aan boegeroep

Aspinall werd in zijn partij tegen Van Gerwen veelvuldig uitgefloten. De nummer negen van de PDC Order of Merit stoorde zich niet aan het boegeroep. "Sterker nog, ik vond de fans juist fantastisch", zei hij.

"Maar ik voelde me wel heel klein op het podium. Er is een verschil tussen fluiten en boegeroep. Als er af en toe wordt gefloten word ik uit mijn concentratie gehaald. Het boegeroep is heel eentonig, waardoor ik eigenlijk gewoon door kon blijven gooien."

Ook als Aspinall had verloren van Van Gerwen had hij het publiek niks kwalijk genomen. "Want het haalde me niet uit mijn concentratie. Na mijn zege op Michael werd ik juist hun favoriet in de wedstrijden die daarna kwamen. Dat was ook weer mooi. Ik kijk er nu al naar uit om hier volgend jaar terug te komen. Al zou ik dan liever niet weer tegen Michael willen spelen."