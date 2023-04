Van Gerwen is al na één duel klaar in Ahoy en verliest koppositie Premier League

Het optreden van Michael van Gerwen in Rotterdam Ahoy is donderdag uitgedraaid op een grote teleurstelling. 'Mighty Mike' verloor in de twaalfde Premier League-speelronde al in zijn eerste partij van Nathan Aspinall: 6-5.

Daardoor moet Van Gerwen de koppositie in de Premier League afstaan aan Gerwyn Price. De Welshman was eerder op de avond met 6-3 te sterk voor regerend wereldkampioen Michael Smith en won zijn halvefinalepartij met 6-1 van Jonny Clayton. In de eindstrijd neemt Price het op tegen Nathan Aspinall. De Engelsman boekte na zijn zege op Van Gerwen ook een overwinning op Dimitri Van den Bergh.

De 33-jarige Van Gerwen was op het podium in Ahoy geen schim van zijn beste zelf. De Brabander kwam drie keer terug van een break achterstand, maar dat was niet genoeg.

Bij een stand van 5-5 werd Van Gerwen opnieuw gebroken door Aspinall, die daarmee de partij op zijn naam schreef en het fluitende publiek in Ahoy stil kreeg. Van Gerwen noteerde een gemiddelde van 91,21 per drie pijlen. Aspinall zette daar een gemiddelde van 90,81 tegenover.

Ahoy was met elfduizend gevulde stoeltjes volledig uitverkocht. Joe Cullen, die dit jaar niet werd uitgenodigd voor de Premier League, schreef de speelronde vorig jaar op zijn naam. Hij was destijds in de finale nipt te sterk voor Van Gerwen.

Ondanks zijn vroege uitschakeling is Van Gerwen, die eerder dit jaar drie speelrondes won, al wel zo goed als zeker van deelname aan de play-offs. Die worden op 25 mei afgewerkt in Londen.

