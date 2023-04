Van Gerwen begrijpt vakantievierende Smith: 'Ik zou het zelf alleen niet zo doen'

Michael van Gerwen heeft het woensdag daags voor de Premier League-speelronde in Rotterdam opgenomen voor Michael Smith. De regerend wereldkampioen was de afgelopen dagen vakantie aan het vieren in Las Vegas, wat uitgebreid werd uitgemeten in de Britse tabloids.

"Terug naar de realiteit", kopte The Sun woensdag. "Michael Smith moet weer in actie komen na een reis vol champagne, sigaren en vrouwen in bikini."

Het was de afgelopen dagen smullen geblazen voor de Britse boulevardkranten. Vooral ook omdat de 32-jarige Smith zijn fans zelf op de hoogte hield van al zijn escapades. "Wereldkampioen, nummer één van de wereld en nu nummer één in het leven. Ik heb het leven uitgespeeld, vriend", twitterde 'Bully Boy', terwijl hij in een jacuzzi zat met een fles champagne in de hand en een sigaar in zijn mondhoek had.

Smith, die sinds het behalen van zijn wereldtitel begin dit jaar niet meer kon imponeren, maakte zijn eigen feestje compleet door ook nog eens een jackpot van 12.000 dollar (zo'n 11.000 euro) te winnen in een van de vele casino's in de Amerikaanse gokstad. Van Gerwen kon stiekem wel genieten van het uitstapje van Smith. "Ik zou het zelf alleen nooit zo doen, even tussen twee Premier League-speelrondes door naar Vegas vliegen. Zeker niet als je nog niet zeker bent van de play-offs", zei de 33-jarige Van Gerwen tegen onder meer NU.nl in Ahoy.

"Maar laat hem lekker. Iedereen moet hem lekker zijn ding laten doen. Mensen die kritiek hebben op zijn uitstapjes, hebben waarschijnlijk geen idee waar ze over schrijven of wat er op hem af komt. Je kan niet altijd 110 gemiddeld gooien. Zo werkt dat niet. Vorig jaar gooide Gerwyn Price bijvoorbeeld geen deuk in een pakje boter en nu is hij weer goed. Het gaat altijd met vallen en opstaan."

'Hij heeft schijt en doet het gewoon'

Van Gerwen kan zich als drievoudig wereldkampioen wel voorstellen waar Smith de afgelopen maanden mee te maken heeft gekregen. "Er is meer druk, als wereldkampioen wordt er meer van je verwacht", vervolgde de huidige nummer drie van de PDC Order of Merit.

"Dat hoort er allemaal bij. En op een gegeven moment gaat dat ook weer wennen en wordt het normaal. Tenminste, zo ging het bij mij. Het is ook belangrijk dat je af en toe afstand neemt van het darten. Alleen vind ik dan wel dat je de goede keuzes moet maken."

Stiekem kon Van Gerwen het ook wel waarderen dat Smith voor een paar dagen op en neer naar Las Vegas was gevlogen en de bloemetjes had buitengezet. "Ik zou dat niet doen, maar hij heeft schijt en doet het gewoon. Dat mag ik ook wel weer. Hij heeft zoiets van: ik bepaal mijn eigen leven en doe lekker wat ik zelf wil. En wie zegt dat hij morgen geen 110 gemiddeld kan gooien? Dat kan natuurlijk ook gewoon."

Van Gerwen zo goed als zeker van play-offs

Bij het ingaan van de Premier League-speelronde in Rotterdam is Van Gerwen al zo goed als zeker van de play-offs. 'Mighty Mike' voert met nog vijf speelrondes te gaan de ranglijst aan, al boekte hij zijn laatste dagsucces in de dartscompetitie anderhalve maand geleden bij de zesde speelronde in Liverpool.

Net als vorig jaar de Premier League winnen is een van de belangrijkste doelen van Van Gerwen. "Maar het allerbelangrijkste is dat ik weer de nummer één van de wereld word. Daarom staat de World Matchplay komende zomer ook hoog op mijn lijstje, die telt zwaar mee voor de ranking."