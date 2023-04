Darters staan nog niet te springen voor 'de klapschaats onder de pijlen'

Onderzoekers van de TU Delft hebben een pijl ontwikkeld die net zo innovatief voor de dartssport moet zijn als de klapschaats voor het schaatsen. De beste spelers van Nederland staan alleen (nog) niet te springen om de pijl ook daadwerkelijk te gebruiken.

Of binnen nu en twee jaar een darter op professioneel niveau met de nieuwe pijl gaat gooien? Michael van Gerwen is resoluut. "Nee, dat gaat niet gebeuren", zegt de Brabander tijdens de presentatie van de nieuwe dartpijl op de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek op de TU Delft. Daar werd bijna twee jaar gewerkt aan de dartpijl die die 50 procent preciezer zou moeten zijn.

"Het is heel leuk en innovatief, maar het voelde heel raar en onwennig om ermee te gooien", vervolgt Van Gerwen. "Elke darter gooit anders. Als er ooit met deze pijl gegooid gaat worden dan zal hij eerst helemaal moeten worden bijgeschaafd aan de voorkeuren van de darter."

Raymond van Barneveld vult aan: "Ik denk dat het beter was geweest als we er langer mee mochten trainen. Dat we hier vandaag waren aangekomen en met de pijlen hadden gegooid en dat we de pijlen daarna aan onze voorkeuren hadden laten aanpassen. Dan hadden we jullie kunnen vertellen of de pijlen een succes waren geweest."

Volgens Van Barneveld is het daarom nog te vroeg om te zeggen of de pijlen daadwerkelijk baanbrekend gaan zijn. "Voor ons is het nu ook nog allemaal nieuw. We snappen dat er een hele hoop tijd en energie in zit. Maar toen ik hier vanmorgen aankwam, zag ik al dat dit pijlen zijn met heel lange punten. Alleen ik kan helemaal niet gooien met pijlen waar lange punten op zitten. Die slingeren bij mij alle kanten op."

De nieuwe dartpijl die volgens onderzoekers van de TU Delft de dartssport gaat veranderen. Foto: ANP

'Wisten dat de darters niet direct enthousiast zouden zijn'

Kort voordat de TOTO Dart Kings - naast Van Barneveld en Van Gerwen ook Dirk van Duijvenbode, Danny Noppert en Vincent van der Voort - het woord kregen, hadden ze voor het eerst met de zogenoemde raketpijlen gegooid. De pijl is maandenlang getest door onderzoekers mechanica. Dat gebeurt onder meer met een speciaal ontwikkelde robotarm die de dartspijlen moeiteloos honderden keren achter elkaar in de bull's eye kan gooien.

Video's in super slow motion laten zien dat de pijl, die eruitziet als een soort raket, veel strakker door de lucht vliegt dan de conventionele pijl die de darters vandaag de dag gebruiken. De pijl heeft een extreem kleine shaft en de flight is opgebouwd uit meerdere vleugels, die al halverwege de pijl omhoog beginnen te lopen. Het uiterlijk van de pijl is een stuk gestroomlijnder, waardoor de darter meer controle over zijn worp zou moeten hebben.

Ook voor de onderzoekers is het spannend wat de darters te zeggen hebben nadat zij voor het eerst met de pijlen hebben gegooid. Hoewel het enthousiasme er bij de darters nog niet direct vanaf spat is Michiel van Nesselrooij, een van de uitvinders van de 'Rocket Darts', tevreden met de eerste reactie. "Het zou ook gek zijn geweest als een van de darters meteen had gezegd: dit is de pijl die ik voor de rest van mijn leven ga gebruiken", vertelt hij.

"Ze gooien al jaren met precies hetzelfde materiaal. Daar zijn zo aan gewend dat dit een grote verandering is. Dat wisten wij ook. Ik vind het heel mooi dat we met de darters nu al dit traject ingaan en dat we ook daadwerkelijk iets kunnen gaan veranderen in de dartssport. De dingen die vandaag minder goed bevielen gaan we aanpassen. Maar ons doel is wel om hiermee impact te maken. Het zou geweldig zijn als er darters zijn die bij het komende WK al met deze pijl gaan gooien."

Van Nesselrooij haalt het voorbeeld van de klapschaats aan. Die was al jarenlang uitgevonden, maar werd door de schaatsers pas echt omarmd toen Tonny de Jong er in 1996 internationale wedstrijden mee ging winnen. "Wat daar heel lang heeft geduurd, hoop ik dat we hier kunnen versnellen. Het was toen heel moeilijk om er schaatsers wedstrijden op te laten rijden. We hopen dat we die vertraging nu kunnen voorkomen door al in een heel vroeg stadium met de darters in gesprek te gaan."

Raymond van Barneveld gooit direct meerdere keren 180 met de nieuwe pijlen. Foto: ANP

Van Barneveld gooit moeiteloos 180 met nieuwe pijlen

Eenmaal terug in het laboratorium van de faculteit gooit Van Barneveld met de nieuwe pijlen moeiteloos de ene na de andere 180-score. Hoewel de vijfvoudig wereldkampioen nog niet kan zeggen of de pijlen een succes gaan worden, wil hij maar al te graag mee blijven werken aan het project.

"Want het is natuurlijk wel razend interessant. Zoiets heeft het darts nog nooit meegemaakt. Ik vind het ook leuk om aan dit soort nieuwe projecten mee te doen", zegt Van Barneveld, terwijl hij nog maar eens 180 gooit.

"Het is ook logisch dat ik een stuk positiever ben dan Michael (van Gerwen, red.), Danny (Noppert, red.) of Dirk (van Duijvenbode, red.). Ik ben de nummer dertig van de wereld, dus ik doe er alles aan om te stijgen en uiteindelijk weer naar die nummer één plek te komen. Michael, Danny en Dirk staan al in de top zestien. Zij staan op de grootste podia van de wereld. Maar Vincent (van der Voort, red.) en ik willen heel graag omhoog. Voor ons valt er veel meer te winnen."