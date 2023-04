Van Duijvenbode grijpt voor derde keer dit jaar titel op Players Championship

Dirk van Duijvenbode heeft zondag voor de derde keer dit jaar een Players Championship op zijn naam geschreven. De Zuid-Hollander was in de finale van Players Championship 10 in het Engelse Wigan te sterk voor de Portugees José de Sousa.

De dertigjarige Van Duijvenbode versloeg De Sousa met 8-3. 'Aubergenius' gooide onder meer een keer 156 uit en liet een gemiddelde van 99,92 per drie pijlen noteren, tegenover 94,37 voor De Sousa.

In de halve eindstrijd rekende Van Duijvenbode nipt af met Dimitri Van den Bergh: 7-6. Bij de laatste acht besliste hij het Nederlandse onderonsje met Martijn Kleermaker in zijn voordeel: 6-2.

Van Duijvenbode won in februari in Barnsley voor het eerst dit jaar een Players Championship. Vorige maand was de nummer elf van de Order of Merit opnieuw de sterkste in de Engelse stad.

Zaterdag haalde Chris Landman verrassend de finale van Players Championship 9 in Wigan. 'The Countryman' had in de eindstrijd geen schijn van kans tegen de Pool Krzysztof Ratajski (1-8).

Michael van Gerwen en Danny Noppert schreven dit jaar ook al een Players Championship op hun naam. Van Gerwen kwam niet in actie in Wigan. Raymond van Barneveld strandde al in de tweede ronde, waarin zijn landgenoot Jurjen van der Velde (6-2) te sterk was.

