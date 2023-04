Van Gerwen verslaat Van den Bergh na stroeve start in Premier League

Michael van Gerwen is donderdag in Brighton goed begonnen aan de elfde Premier League-speelronde. De Nederlander was in zijn eerste partij met 6-2 te sterk voor Dimitri Van den Bergh.

De 33-jarige Van Gerwen en de vijf jaar jongere Van den Bergh begonnen allebei stroef aan hun wedstrijd. De eerste vier legs eindigden allemaal in een break. In de vijfde leg wist Van Gerwen als eerste zijn eigen leg te houden, waarna hij alsnog een simpele overwinning boekte.

Van Gerwen noteerde een keurig gemiddelde van 104,11 per drie pijlen. Van den Bergh kon daar met een gemiddelde van 95,17 niet tegenop. In de halve finale neemt Van Gerwen het later op de avond op tegen Gerwyn Price. De Welshman was met 6-2 te sterk voor Chris Dobey.

Van Gerwen hoopt in Brighton voor het eerst in ruim een maand weer een speelronde in de dartscompetitie te winnen. 'Mighty Mike' gaat nog wel riant aan kop in de Premier League.