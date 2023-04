Van Gerwen verliest thriller van Price en grijpt naast dagsucces in Premier League

Michael van Gerwen is er donderdagavond in Brighton opnieuw niet in geslaagd een speelronde in de Premier League te winnen. De Nederlander verloor in de halve finales in een zinderende partij met 6-5 van Gerwyn Price, die later op de avond ook de speelronde won.

De 33-jarige Van Gerwen miste een matchdart in de beslissende leg, die Price was begonnen. De Brabander mocht van geluk spreken dat hij op dat moment nog in de wedstrijd zat, omdat Price eerder al vier matchdarts had gemist. De vijfde matchdart op dubbel-12 was raak voor Price, waarmee hij een finaleplek afdwong.

Van Gerwen en Price hadden er daarvoor al een schitterende wedstrijd van gemaakt. Beiden noteerden een uitstekend gemiddelde (Van Gerwen 104,71 en Price 108,08 per drie pijlen) en waren vlijmscherp op hun dubbels. In de tiende leg miste Van Gerwen op dubbel-12 wel de kans om een negendarter te voltooien.

In de finale won Price met 6-3 van Michael Smith. Het was de vierde keer dit jaar dat hij een speelronde in de dartscompetitie op zijn naam schreef.

Van Gerwen, die de avond was begonnen met een overtuigende zege op Dimitri Van den Bergh (6-2), bleef door zijn verlies juist opnieuw zonder dagsucces. Op 6 maart won hij voor het laatst, in de zesde speelronde in Liverpool.

Ondanks zijn wat mindere resultaten van de afgelopen weken is Van Gerwen al zo goed als zeker van deelname aan de play-offs. Volgende week komt de Premier League naar Rotterdam Ahoy. De play-offs zijn op 25 mei in Londen.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.