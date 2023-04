Van Gerwen verliest weer van Clayton: 'Hij gooit geen reet, dat moet je afstraffen'

Michael van Gerwen is donderdagavond uitgeschakeld in de halve finales van de tiende speelronde van de Premier League. De Nederlander liet zich in Birmingham net als een week geleden verrassen door Jonny Clayton (6-3). Van Gerwen vond dat zichzelf het nodige te verwijten viel.

De 33-jarige Van Gerwen begon nog goed aan de wedstrijd en brak Clayton in de eerste leg. Maar 'Mighty Mike' werd daarna zelf gebroken, waarna hij achter de feiten aan liep. Clayton won vier legs op rij en gunde Van Gerwen nog slechts twee legs.

Van Gerwen, die de avond was begonnen met een 6-2-zege op Chris Dobey, noteerde ondanks zijn nederlaag wel een keurig gemiddelde van 98,15 per drie pijlen. Clayton, die vorige week met 6-5 van Van Gerwen won in de openingspartij, zat daar met een gemiddelde van 92,89 flink onder.

Van Gerwen was na afloop dan ook boos op zichzelf. "Als je zo slordig bent, dan verdien je het niet om te winnen", zei de Brabander tegen Viaplay. "Dan krijgt hij vertrouwen. Hij gooit geen reet en dan moet je hem pijn doen. Maar hij deed wel alles op de juiste momenten. Als je kansen krijgt moet je ze pakken, dan ga je zo'n wedstrijd winnen. Ik moet gewoon naar mezelf kijken."

Clayton wint tweede speelronde op rij

Clayton won vervolgens in een spannende finale met 6-5 van Peter Wright, die in zijn halve eindstrijd had afgerekend met Gerwyn Price. 'The Ferret' toonde hiermee aan in bloedvorm te verkeren. De vorige speelronde was ook een prooi voor de Welshman.

De laatste weekzege van Van Gerwen in de Premier League dateert van een maand geleden. Op 6 maart zegevierde hij in Liverpool, de zesde speelronde. Ook op de vierde en vijfde speelavond was hij de beste. Daarmee gaat Van Gerwen nog altijd aan de leiding in de stand van de Premier League. Clayton is na een matige start opgeklommen naar de derde plek