Van Gerwen laat zich in Premier League opnieuw verrassen door Clayton

Michael van Gerwen is er donderdag niet in geslaagd de tiende speelronde in de Premier League te winnen. De Nederlander liet zich in Birmingham in de halve finales net als een week geleden verrassen door Jonny Clayton: 6-3

De 33-jarige Van Gerwen begon nog goed aan de wedstrijd en brak Clayton in de eerste leg. Maar 'Mighty Mike' werd daarna zelf gebroken, waarna hij achter de feiten aan liep. Clayton won vier legs op rij en gunde Van Gerwen nog slechts twee legs.

Van Gerwen, die de avond was begonnen met een 6-2-zege op Chris Dobey, noteerde ondanks zijn nederlaag wel een keurig gemiddelde van 98,15 per drie pijlen. Clayton, die vorige week met 6-5 van Van Gerwen won in de openingspartij, zat daar met een gemiddelde van 92,89 flink onder.

In de finale neemt Clayton het op tegen Gerwyn Price of Peter Wright. Price won met 6-5 van Dimitri Van den Bergh en Peter Wright versloeg verrassend wereldkampioen Michael Smith met 6-1.

Van Gerwen won vorige maand voor het laatst Premier League-ronde

De laatste weekzege van Van Gerwen in de Premier League dateert van een maand geleden. Op 6 maart zegevierde hij in Liverpool, de zesde speelronde. Ook op de vierde en vijfde speelavond was hij de beste.

Clayton verkeert sowieso in een uitstekende vorm. Een week geleden won hij niet alleen van Van Gerwen, maar schreef hij ook de Premier League-speelronde op zijn naam.