Van Gerwen begint tiende Premier League-speelronde met klinkende zege

Michael van Gerwen is donderdagavond goed begonnen aan de tiende speelronde in de Premier League. 'Mighty Mike' was tijdens de openingspartij in Birmingham met 6-2 te sterk voor Chris Dobey.

De 33-jarige Van Gerwen brak Dobey direct in de eerste leg en gaf die voorsprong niet meer uit handen. De Brabander noteerde een indrukwekkend gemiddelde van 106,08 per drie pijlen. Dobey scoorde met een gemiddelde van 106,47 zelfs nog iets beter, maar miste te veel pijlen op zijn dubbels.

"Zo'n wedstrijd spelen geeft veel voldoening", zei Van Gerwen, die riant aan kop staat in de Premier League, direct na afloop bij Viaplay. "Het is al helemaal lekker als mijn tegenstander ook goed staat te gooien, dan kan ik daar in meegaan. Maar ik heb nog niks gewonnen, het is pas de eerste wedstrijd."

Van Gerwen neemt het later op donderdagavond in de halve finale op tegen Jonny Clayton. 'The Ferret' was met 6-4 te sterk voor Nathan Aspinall. Als Van Gerwen die wedstrijd wint wacht in de finale Dimitri van den Bergh, Gerwyn Price, Peter Wright of Michael Smith.