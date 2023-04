Van Gerwen naar finale International Darts Open, Van Duijvenbode strandt

Delen via E-mail

Michael van Gerwen heeft zondag de finale van het International Darts Open in het Duitse Riesa bereikt. De Brabander versloeg Martin Schindler met 7-4. Dirk van Duijvenbode strandde in de halve eindstrijd.

De 33-jarige Van Gerwen gooide een gemiddelde van 99,94 per drie pijlen en raakte 41,18 procent van zijn dubbels. Schindler kwam niet verder dan een moyenne van 93,28 en benutte vier van zijn negen kansen op een dubbel.

Eerder op de dag had Van Gerwen al van Peter Wright (6-0) en José de Sousa (6-1) gewonnen. In de eindstrijd neemt de drievoudig wereldkampioen het later op de avond op tegen Gerwyn Price.