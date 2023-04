Van Gerwen moet ook in finale International Darts Open buigen voor Price

Michael van Gerwen is er zondag niet in geslaagd het International Darts Open in het Duitse Riesa te winnen. De Brabander verloor in de finale van het toernooi uit de European Tour met 4-8 van Gerwyn Price.

Price begon met een finish van 134 ijzersterk aan de eindstrijd en liep daarna uit naar 6-1. Van Gerwen knokte zich nog terug tot 4-7, maar daarna was het gedaan met zijn verzet.

De 33-jarige Van Gerwen gooide een gemiddelde van 100,46 per drie pijlen en raakte slechts 4 van zijn 21 dubbels. Price liet een fraai moyenne van 105,64 noteren en benutte acht van zijn negentien kansen op een dubbel.

Eerder op de dag had Van Gerwen wel gewonnen van José de Sousa (6-1), Peter Wright (6-0) en Martin Schindler (7-4). Hij won nog nooit het International Darts Open, dat vanaf 2015 op de kalender staat. Wel haalde hij in 2020 de finale, waarin Joe Cullen te sterk was.

Vorige week ging Van Gerwen bij het European Darts Open ook al onderuit tegen Price. Enkele dagen daarvoor verloor de drievoudig wereldkampioen in de finale van de achtste Premier League-speelronde van 'The Iceman'.