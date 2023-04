Van Gerwen en Van Duijvenbode naar halve finales International Darts Open

Michael van Gerwen heeft zondag op overtuigende wijze de halve finales van het International Darts Open in het Duitse Riesa bereikt. De Brabander liet Peter Wright kansloos: 6-0. Ook Dirk van Duijvenbode plaatste zich voor de laatste vier.

In de halve eindstrijd neemt Van Gerwen het later op de avond op tegen Jonny Clayton of Martin Schindler. Eerder op de dag had de drievoudig wereldkampioen al met 6-1 van de Portugees José de Sousa gewonnen.