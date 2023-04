Van Gerwen overleeft twee matchdarts in openingspartij International Darts Open

Michael van Gerwen is zaterdag aan uitschakeling ontsnapt in zijn openingspartij op het International Darts Open in het Duitse Riesa. De Brabander overleefde in de tweede ronde twee matchdarts van de Canadees Matt Campbell en won met 6-5.

Campbell kwam met 5-4 voor en mocht vervolgens zijn eigen leg beginnen. Van Gerwen knokte zich via een elfdarter terug, waardoor er een beslissende leg aan te pas moest komen.

Daarin mocht Campbell als eerste voor de wedstrijd gooien, maar de nummer 62 van de PDC Order of Merit liet twee matchdarts onbenut. Van Gerwen, die een gemiddelde van 102,33 per drie pijlen liet noteren, sloeg vervolgens wel toe door zestig uit te gooien.

In de achtste finales neemt Van Gerwen het op tegen de Portugees José de Sousa. De drievoudig wereldkampioen is als eerste geplaatst in Riesa en hoefde daarom in de eerste ronde niet in actie te komen.

Eerder op de dag schaarde Danny Noppert zich al bij de laatste zestien. 'The Freeze' versloeg de Duitser Liam Maendl-Lawrance met 6-5. Ook Noppert overleefde een matchdart.