Van Gerwen kraakt Premier League-format na vroege exit: 'Het is geen hol aan'

Michael van Gerwen heeft zijn frustraties geuit over het relatief nieuwe format van de Premier League Darts. De Nederlander verloor donderdagavond in Berlijn al zijn eerste wedstrijd van Jonny Clayton en kon daardoor direct zijn spullen pakken.

"Het sloeg nergens op. Ik was niet scherp en niet goed genoeg. Dat mag ik mezelf verwijten, maar ook het format. Het is af en toe geen hol aan", zei een uitgesproken Van Gerwen na de nederlaag tegen Clayton (5-6) in gesprek met Viaplay.

In het huidige format, dat in 2022 voor het eerst werd gebruikt, strijden dezelfde acht spelers elke week in een knock-outsysteem. Uitschakeling in de halve finales levert twee punten op, de verliezend finalist pakt drie punten en de winnaar mag vijf punten bijschrijven.

Voorheen speelde iedereen één wedstrijd op een avond. Op basis daarvan werd een algemeen klassement opgemaakt. De twee slechtste spelers vielen na twee fases af en de beste vier plaatsten zich uiteindelijk voor de play-offs. Daarin werd de winnaar bepaald.

Foto: Getty Images

'Ben net wat minder geconcentreerd'

Nu oogt de prestigieuze competitie wat minder spannend. Van de negen speelronden tot nu toe haalde Van Gerwen al vijf keer de finale en boekte hij drie dagzeges. Daardoor staat de Brabander fier aan kop in het klassement en kan hij zich een vroege uitschakeling, zoals donderdag in Berlijn, permitteren.

"Daardoor ben je net wat minder geconcentreerd", zegt Van Gerwen over het gebrek aan spanning. "Iedereen weet dat ik een winnaar ben en dat ik er altijd voor wil vechten, maar dat soort dingen spelen wel mee. Het liep nu niet en daar baal ik van."