Van Gerwen komt tekort tegen Clayton en is direct klaar op Premier League-avond

Michael van Gerwen is donderdag uitgeschakeld in de eerste ronde van de Premier League-avond in Berlijn. De drievoudig wereldkampioen uit Vlijmen verloor met 5-6 van Jonny Clayton.

Van Gerwen liep in het begin van de partij achter de feiten aan. De 33-jarige Brabander leverde de eerste leg in en keek in een vloek en een zucht tegen een 0-2-achterstand aan. Zijn gemiddelde schommelde op een gegeven moment rond een bedroevende 76 punten.

Bij een 3-4-achterstand wist Van Gerwen een extra versnelling te vinden. Hij brak de 48-jarige Welshman terug en trakteerde de toeschouwers in de Mercedes-Benz Arena op een spannende slotfase. Van Gerwen mocht in de beslissende leg beginnen met gooien, maar kon niet voorkomen dat Clayton de wedstrijd alsnog naar zich toetrok.

Clayton plaatste zich zo voor de halve finales van de negende Premier League-avond. Ook Michael Smith, Nathan Aspinall en Gerwyn bereikten de laatste vier door te winnen van respectievelijk Dimitri Van den Bergh, Chris Dobey en Peter Wright.

Van Gerwen nog wel aan de leiding

Van Gerwen noteerde uiteindelijk een gemiddelde van 89,18 punten, wat nog steeds flink beneden zijn stand is. Clayton zette daar een alleszins acceptabele 97,16 tegenover. Ook het finishpercentage (35 om 29) was in het voordeel van 'The Ferret'.

In de stand van de Premier League gaat Van Gerwen nog wel comfortabel aan de leiding. De Nederlander heeft zeven punten meer dan nummer twee Gerwyn Price. Er zijn maximaal vijf punten op een avond te halen, dus Mighty Mike hoeft niet te vrezen voor zijn leidende positie.