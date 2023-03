Van Gerwen gaat voor tweede keer in vier dagen ten onder tegen Price

Michael van Gerwen is zondag uitgeschakeld in de kwartfinales van de European Darts Open. De drievoudig wereldkampioen was niet opgewassen tegen Gerwyn Price. Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode haalden wél de laatste vier op het toernooi in Leverkusen.

Van Gerwen kwam tegen Price met 2-0 voor, maar keek niet veel later tegen een 4-2-achterstand aan. Die schade kon hij niet meer repareren. Price was scorend beter (106,28 om 99,46 gemiddeld) én scherper op zijn dubbels (ruim 54 om 50 procent).

Donderdag moest Van Gerwen ook al zijn meerdere erkennen in Price. De Welshman was hem toen met 6-1 de baas in de finale van de achtste Premier League-speelronde, die werd gehouden in Newcastle.

Eerder op de dag had de 33-jarige Van Gerwen in de achtste finales nog gewonnen van Dimitri Van den Bergh. Zaterdag moest landgenoot Raymond van Barneveld eraan geloven.

Noppert was zondag in de kwartfinales net iets beter dan Damon Heta: 6-4. Hij gooide een lager gemiddelde dan zijn Australische tegenstander (89,86 om 92,12), maar maakte met een finishpercentage van bijna 43 procent het verschil. Noppert stuit nu op Price.