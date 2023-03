Van Duijvenbode mist matchdart en grijpt naast titel op European Darts Open

Dirk van Duijvenbode heeft zondag net naast de titel gegrepen bij de European Darts Open in Leverkusen. De Zuid-Hollander miste een matchdart in een zenuwslopende finale tegen Gerwyn Price en verloor met 7-8. Price klopte eerder ook Michael van Gerwen en Danny Noppert.

De dertigjarige Van Duijvenbode nam in de finale een 3-1-voorsprong, maar Price knokte zich terug. Toen 'Aubergenius' in de dertiende leg zijn opponent opnieuw brak, mocht hij voor de wedstrijd gooien.

Van Duijvenbode nam in de veertiende leg een ruime voorsprong, maar gooide net naast de dubbel acht om de partij te beslissen. Price trok de stand weer gelijk en maakte het in de beslissende leg simpel af.

Price gooide een gemiddelde van 96,28 per drie pijlen en noteerde een dubbelpercentage van 44,44. Van Duijvenbode kwam tot een moyenne van 98,27 en raakte 50 procent van zijn dubbels.

In de halve eindstrijd had Van Duijvenbode via een houdiniact nog van Rob Cross gewonnen. Hij kwam met 6-2 achter, waarna hij vijf legs op rij pakte en met 7-6 won. Eerder op de dag versloeg de Nederlander ook de Noord-Ier Josh Rock (6-3).

Teleurstelling bij Michael van Gerwen na zijn nederlaag tegen Price. Foto: PDC

Van Gerwen verliest voor tweede keer in vier dagen van Price

Van Gerwen verloor in de kwartfinales voor de tweede keer in vier dagen van Price. Hij kwam met 2-0 voor, maar keek niet veel later tegen een 4-2-achterstand aan. Die schade kon hij niet meer repareren. Price was scorend beter (106,28 om 99,46 gemiddeld) én scherper op zijn dubbels (ruim 54 om 50 procent).

Donderdag moest Van Gerwen ook al zijn meerdere erkennen in Price. De Welshman was hem toen met 6-1 de baas in de finale van de achtste Premier League-speelronde, die werd gehouden in Newcastle.

Eerder op de dag had de 33-jarige Van Gerwen in de achtste finales nog gewonnen van Dimitri Van den Bergh. Zaterdag moest landgenoot Raymond van Barneveld eraan geloven.