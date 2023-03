Van Gerwen neemt Van Barneveld op de hak na zege: 'Hij gooit als Stuttgart'

Michael van Gerwen kon het niet laten Raymond van Barneveld een sneertje te geven, nadat hij zijn landgenoot zaterdag had verslagen in Leverkusen. Volgens 'Mighty Mike' was de partij niet zo hoogstaand als Van Barneveld vooraf had omschreven.

Van Barneveld zei dat de duels met Van Gerwen hetzelfde zijn als de voetbalklassiekers tussen Ajax en Feyenoord, Bayern München en Borussia Dortmund en Manchester United en Liverpool. "Het is een echte topwedstijd", benadrukte 'Barney'.

Na zijn 6-4-zege ging Van Gerwen in op de uitspraken van de vijfvoudig wereldkampioen. "Het is hartstikke mooi dat hij dat vindt", zei Van Gerwen. Vervolgens voegde hij daar met een knipoog aan toe dat Van Barneveld "een beetje zoals VfB Stuttgart" gooit.

Van Gerwen sprak vervolgens met lof van zijn tegenstander. "Raymond is een fantastische persoon. Hij heeft hard gevochten om weer terug te komen op de Tour. Maar het belangrijkste is dat ik nog in het toernooi zit."

Van Gerwen was te spreken over zijn partij tegen Van Barneveld, waarin hij pas in de slotfase het verschil maakte. "Dit is een van de betere partijen die ik op de European Tour heb gegooid", zei hij op het podium. "Ik wilde de mensen hier een goede avond bezorgen, want ze zijn altijd fantastisch geweest."

In de volgende ronde neemt Van Gerwen het op tegen de Belg Dimitri Van den Bergh, die met 6-2 te sterk was voor James Wade. Naast Van Gerwen zitten Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert bij de laatste zestien van het toernooi in Leverkusen. De laatste vier rondes worden allemaal zondag gespeeld.

