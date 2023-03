Van Gerwen met fraai gemiddelde langs Van Barneveld op European Darts Open

Michael van Gerwen heeft zaterdag op de European Darts Open nipt gewonnen van Raymond van Barneveld. De 33-jarige Brabander was in de tweede ronde met 6-4 te sterk voor zijn landgenoot.

Van Gerwen en Van Barneveld deden weinig voor elkaar onder op het podium in Leverkusen. Pas in de laatste leg brak Van Gerwen 'Barney' voor het eerst, waarna hij meteen de wedstrijd won. 'Mighty Mike' noteerde een uitstekend gemiddelde van 108,22 per drie pijlen. Van Barneveld zette daar een gemiddelde van 97,93 tegenover.

Het was voor het eerst in ruim een jaar dat beide Nederlanders tegenover elkaar stonden. In februari 2022 was Van Gerwen op Players Championship 3 met 6-3 te sterk voor Van Barneveld. De laatste overwinning van Van Barneveld op Van Gerwen was bij de World Series Finals in november 2018.