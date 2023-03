Van Gerwen vernederd door ijzersterke Price in finale achtste Premier League-dag

Michael van Gerwen is donderdag tegen een stevige nederlaag aangelopen in de finale van de achtste speelronde in de Premier League. De Brabander ging in Newcastle met 1-6 onderuit tegen Gerwyn Price.

Waar de 33-jarige Van Gerwen in de halve eindstrijd nog overtuigend van Nathan Aspinall (6-0) won, was hij tegen Price kansloos. In een mum van tijd stond 'Mighty Mike' met 0-5 achter. Hij pakte nog een leg, maar moest zich daarna alsnog gewonnen geven.

Price gooide een indrukwekkend gemiddelde van maar liefst 114,96 per drie pijlen en raakte 66,67 procent van zijn dubbels. Van Gerwen kwam niet verder dan een moyenne van 98,48 en een dubbelpercentage van 16,67.

Eerder op de avond liet Van Gerwen met een gemiddelde van 100,20 niets heel van Aspinall. In de openingsronde had hij wel moeite met Peter Wright, maar won hij dankzij een 150-finish in de beslissende leg met 6-5.

Ondanks zijn nederlaag tegen Price gaat Van Gerwen nog altijd riant aan kop in het klassement. De drievoudig wereldkampioen heeft zeven punten voorsprong op nummer twee Price.