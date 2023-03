Van Gerwen nipt te sterk voor Wright in eerste ronde Premier League Newcastle

Delen via E-mail

Michael van Gerwen heeft donderdag met moeite de halve finales van de Premier League-speelronde in Newcastle bereikt. De Nederlander was met 6-4 te sterk voor Peter Wright.

'Mighty Mike' brak Wright direct in de eerst leg en pakte een break voorsprong. In de achtste leg brak Wright Van Gerwen terug en maakte hij er 4-4 van. Van Gerwen brak Wright daarna opnieuw, waarna de weg naar de overwinning vrij leek. Maar Wright dwong toch een beslissende leg af, die hij vervolgens zelf mocht beginnen. In die beslissende leg besliste Van Gerwen de partij met een 150-finish.