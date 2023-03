Oud-wereldkampioen Gary Anderson pakt in Duitsland eerste PDC-titel in drie jaar

Gary Anderson heeft maandag voor het eerst in drie jaar tijd een PDC-titel veroverd. In de finale van Players Championship 8 in het Duitse Hildesheim was de Schot met 8-5 te sterk voor de Pool Krzysztof Ratajski.

Eerder deze maand was de 52-jarige Anderson al dicht bij een titel door op Players Championship 5 de finale te halen. De Engelsman Ross Smith hield de tweevoudig wereldkampioen toen van de overwinning (8-6).

In Hildesheim toonde Anderson opnieuw zijn vorm door achtereenvolgens van Jamie Hughes (6-3), Jelle Klaasen (6-4), Luke Humphries (6-4), Dimitri Van den Bergh (6-3), Gian van Veen (6-2) en Gerwyn Price (7-3) te winnen.

Anderson, die in 2015 en 2016 wereldkampioen werd, moest even wachten op zijn 51e PDC-titel. Zijn laatste toernooizege dateerde van 2020. In 2021 bereikte 'The Flying Scotsman' nog de WK-finale, maar daarin was Price een maatje te groot.

De twintigjarige Van Veen verloor weliswaar van Anderson, maar was met zijn kwartfinaleplek de beste Nederlander in Hildesheim. Raymond van Barneveld strandde in de achtste finales tegen Dave Chisnall.