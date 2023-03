Van Gerwen neemt revanche op Van Duijvenbode en wint Players Championship

Michael van Gerwen heeft zondag in het Duitse Hildesheim Players Championship 7 gewonnen. De Brabander versloeg in de finale Josh Rock met 8-4, nadat hij in de kwartfinales revanche had genomen op Dirk van Duijvenbode (6-4).

De 33-jarige Van Gerwen kwam in de finale met 3-1 voor tegen de twaalf jaar jongere Rock en liep daarna uit naar 5-2. Via een elf- en een twaalfdarter bouwde de nummer drie van de wereld zijn voorsprong uit naar 7-4. Daarna besliste hij de partij met een finish van 48.

Het is voor Van Gerwen de eerste keer dit jaar dat hij een Players Championship op zijn naam schrijf. De drievoudig wereldkampioen won ook al drie speelrondes in de Premier League.

In de kwartfinales nam Van Gerwen met een fraai gemiddelde van 104,95 per drie pijlen revanche op Van Duijvenbode. Vorige week verloor 'Mighty Mike' in de kwartfinales van Players Championship 6 van zijn landgenoot, die het toernooi in het Engelse Barnsley ook won.

Na zijn zege op Van Duijvenbode rekende Van Gerwen af met Bradley Brooks: 7-5. Eerder in het toernooi klopte hij Jacques Labre (6-0), Keegan Brown (6-1), Martin Lukeman (6-3) en Boris Krcmar (6-3).