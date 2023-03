Sherrock schrijft weer historie en gooit als eerste vrouw ooit negendarter bij PDC

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Fallon Sherrock heeft zaterdag als eerste vrouw ooit een negendarter gegooid op een PDC-toernooi. De Engelse liet de perfecte leg noteren bij het Winmau Challenge Tour Event Nine.

De 28-jarige Sherrock gooide de negendarter in haar openingspartij tegen de Nederlander Marco Verhofstad. Via twee 180'ers en 141 nam ze een 3-0-voorsprong.

Sherrock versloeg Verhofstad uiteindelijk met 5-3. 'The Queen of the Palace' liet een gemiddelde van 92 noteren.