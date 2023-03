Van Gerwen vernedert Wright in openingspartij zevende Premier League-avond

Delen via E-mail

Michael van Gerwen heeft zich donderdag bij de zevende speelronde van de Premier League Darts in Nottingham overtuigend voor de halve finales geplaatst. De Brabander liet in zijn openingspartij geen spaan heel van Peter Wright: 6-1.

Van Gerwen begon sterk aan de partij en nam meteen een break voorsprong. Wright kwam nog terug tot 1-3, maar de Schot had daarna niets meer te vertellen.

De 33-jarige Van Gerwen noteerde een gemiddelde van 94,89 per drie pijlen en raakte 46,15 procent van zijn dubbels. Wright kwam niet verder dan een moyenne van 89,06 en een dubbelpercentage van 25.

In de halve eindstrijd in Nottingham neemt Van Gerwen het op tegen Chris Dobey. 'Hollywood' klopte wereldkampioen Michael Smith in een Engelse onderonsje met 6-4.