Van Gerwen mist finale zevende Premier League-avond door 'whitewash'

Michael van Gerwen heeft donderdag een pijnlijke nederlaag geleden in de zevende speelronde van de Premier League Darts in Nottingham. De Brabander was in de halve finales kansloos tegen Chris Dobey: 0-6.

Van Gerwen begon met een 6-1-zege op Peter Wright nog sterk aan de avond in Nottingham. Tegen Dobey kwam de drievoudig wereldkampioen er niet aan te pas.

De Engelsman brak in de openingsleg meteen via een fraaie finish van 114. Van Gerwen kreeg daarna slechts drie kansen om een leg uit te gooien, maar liet die allemaal liggen. Dobey benutte wel vijf van zijn negen kansen en trakteerde zijn opponent zo op een zogenoemde 'whitewash'.

De 33-jarige Van Gerwen noteerde een gemiddelde van 100,36 per drie pijlen. Dobey stelde daar een moyenne van 101,33 tegenover.

Van Gerwen was bij de laatste drie speelrondes in Liverpool, Exeter en Dublin nog de beste. Daardoor gaat de drievoudig wereldkampioen riant aan de leiding in het klassement.

Dobey slaagde er niet in om de speelronde te winnen. In de finale verloor 'Hollywood' met 4-6 van Gerwyn Price.

