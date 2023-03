Van Duijvenbode imponeert tegen Van Gerwen en wint Players Championship

Dirk van Duijvenbode heeft zondag Players Championship 6 in Barnsley op zijn naam geschreven. De Katwijker versloeg in de finale Ryan Searle met 8-4, nadat hij in de kwartfinales op imponerende wijze Michael van Gerwen (6-2) had verslagen.

De dertigjarige Van Duijvenbode begon uitstekend aan de finale. 'Aubergenius' gooide 142 en 148 uit en had meteen een break voorsprong te pakken.

Searle knokte zich vervolgens terug tot 3-3 en hield nog even stand, maar daarna was het gedaan met het verzet van de Engelsman. Van Duijvenbode stond geen enkele leg meer af en greep de eindzege in Barnsley na twee twaalfdarters.

Van Duijvenbode liet in de finale een fraai gemiddelde van 103,92 per drie pijlen noteren. Searle stelde daar een moyenne van 96,97 tegenover.

Voor Van Duijvenbode betekende het zijn tweede triomf op een Players Championship dit jaar. Vorige maand won hij het vierde toernooi uit deze reeks, waarbij hij tevens het recordaantal 180'ers (35) op één dag evenaarde.

Eerder op de dag besliste Van Duijvenbode op indrukwekkende wijze het Nederlandse onderonsje met Van Gerwen in zijn voordeel. Via een twaalfdarter, een finish van 146 en een elfdarter liep hij uit naar 4-1.

De 33-jarige Van Gerwen kwam nog terug tot 4-2, maar vervolgens maakte Van Duijvenbode het karwei gedecideerd af. Met een finish van 152 besliste de nummer elf van de PDC Order of Merit de partij. In de halve eindstrijd rekende Van Duijvenbode vervolgens af met de mondiale nummer zes Luke Humphries: 7-6.