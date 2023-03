Van Barneveld met erbarmelijk gemiddelde onderuit op Players Championship

Raymond van Barneveld heeft zaterdag een pijnlijke nederlaag geleden bij Players Championship 5 in Barnsley. 'Barney' noteerde in de kwartfinale een gemiddelde van nog geen zeventig en maakte geen schijn van kans tegen Gerwyn Price: 1-6.

Michael Van Gerwen was al in de eerste ronde uitgeschakeld in Barnsley. De Brabander, die eerder deze week voor de derde keer op rij een speelronde in de Premier League won, ging ten onder tegen Luke Woodhouse: 6-3.