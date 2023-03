Van Gerwen zet Clayton opzij en begint overtuigend aan Premier League-avond

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Michael van Gerwen heeft zich donderdag eenvoudig geplaatst voor de halve finales van de Premier League-avond in Liverpool. De drievoudig wereldkampioen uit Vlijmen was met 6-2 een maatje te groot voor Jonny Clayton.

De eerste drie legs hielden de spelers nog gelijke tred in de M&S Bank Arena. Bij een 2-1-stand brak Van Gerwen zijn Welshe tegenstander. Vervolgens liep hij simpel uit naar de zege. Bij de vierde pijl voor de wedstrijd was het raak.

Van Gerwen hoefde zich niet bovenmatig in te spannen om zich van Clayton te ontdoen. 'Mighty Mike' noteerde een prima gemiddelde van 96,55 per drie pijlen. Clayton stelde daar een moyenne van 93,47 tegenover.

Later op de avond neemt Van Gerwen het in de halve finales op tegen Peter Wright. De tweevoudig wereldkampioen uit Schotland won in een spannende partij van Gerwyn Price (6-5). De andere twee kwartfinales zijn Chris Dobey-Nathan Aspinall en Michael Smith-Dimitri Van den Bergh.