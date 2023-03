Van Gerwen veegt vloer aan met Wright en bereikt finale Premier League-avond

Michael van Gerwen heeft zich donderdagavond overtuigend geplaatst voor de finale van de Premier League-speelronde in Liverpool. De drievoudig wereldkampioen uit Vlijmen maakte met 6-1 gehakt van Peter Wright.

Van Gerwen is goed op dreef in de M&S Bank Arena. In de eerste ronde won 'Mighty Mike' met ruime cijfers van Jonny Clayton (6-2). Later op de avond neemt hij het in de finale op tegen de winnaar van de halve eindstrijd tussen Nathan Aspinall en regerend wereldkampioen Michael Smith.

In de partij tegen Wright vloog Van Gerwen uit de startblokken. Hij brak de tweevoudig wereldkampioen uit Schotland meteen en nam probleemloos een 2-0-voorsprong. Wright wist in daaropvolgende leg de nul van het scorebord te halen, maar vervolgens was het Van Gerwen die de klok sloeg.

Doordat Van Gerwen in het zicht van de haven behoorlijk was wedstrijdpijlen miste, zakte zijn gemiddelde naar een nog altijd fatsoenlijke 94,31 punten. Wright kon daar slechts een moyenne van 91,85 punten tegenoverstellen.