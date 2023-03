Ontketende Van Gerwen pakt voor derde week op rij dagzege in Premier League

Michael van Gerwen heeft zich donderdagavond wederom verzekerd van de dagzege in de Premier League. De Brabander rekende in de eindstrijd in Liverpool af met Michael Smith: 6-4.

Smith was de enige tegenstander die Van Gerwen enigszins aan het wankelen kon brengen tijdens de Premier League-speelronde in Liverpool. De nummer één van de wereld bleef lang in het spoor van de Nederlander, maar werd bij een stand van 4-4 gebroken.

Van Gerwen verzuimde de klus met zijn eerste matchdart op tops te klaren, maar in tweede instantie was het op dubbel-10 alsnog raak. Het betekende zijn derde overwinning op rij in de Premier League.

Vorige week was Van Gerwen in het Engelse Exeter en de week daarvoor in Dublin ook al de beste. Daardoor gaat de drievoudig wereldkampioen riant aan de leiding in de Premier League. Zijn voorsprong op nummer twee Michael Smith is acht punten.

Van Gerwen toonde al hele avond topvorm

Eerder op de avond was Van Gerwen al uitstekend op dreef in de M&S Bank Arena. In de eerste ronde rekende 'Mighty Mike' af met Jonny Clayton (6-2). In de tweede ronde veegde hij de vloer aan met Peter Wright: 6-1.

De Premier League wordt sinds vorig jaar gespeeld met een opzet met iedere donderdagavond kwartfinales, halve finales en een eindstrijd. Hoe verder je komt, hoe meer punten je pakt voor het klassement.