UK Open-winnaar Gilding is plotseling rijk: 'Kan nu eindelijk mijn eigen huis kopen'

Andrew Gilding won zondag tot ieders verbazing het UK Open. De 52-jarige Engelsman versloeg Michael van Gerwen in de finale en heeft nu meer geld dan hij ooit had durven dromen. Een huis staat bovenaan zijn verlanglijst.

Tot afgelopen weekend speelde Gilding een rol in de kantlijn van de dartssport. De finaleplaats op het UK Open vormde al een hoogtepunt in zijn loopbaan. De daaropvolgende zege op Van Gerwen zette zijn leven regelrecht op zijn kop.

Gilding maakte een grote sprong op de wereldranglijst, van plek 41 naar positie 25. En misschien nog wel belangrijker: hij is in één klap 110.000 pond (ruim 123.000 euro) rijker. 'Goldfinger' wil daarmee voor het eerst in zijn leven een eigen huis te kopen.

"Dat is het plan ja", zegt Gilding tegen The Guardian. "Ik woon nu al dertig jaar in een klein flatje met één slaapkamer en was al een tijdje voorzichtig aan het sparen. Het is nu mijn droom om een eigen huis te kopen."