Van Gerwen mist matchdart en laat zich verrassen door Gilding in finale UK Open

Michael van Gerwen heeft zondag net naast de titel op de UK Open gegrepen. De drievoudig wereldkampioen miste in de finale een matchdart en liet zich in een thriller met 10-11 verrassen door de Engelsman Andrew Gilding.

De 33-jarige Van Gerwen staat op de wereldranglijst 38 plaatsen hoger dan Gilding, maar hij had het behoorlijk lastig met 'Goldfinger' in de eindstrijd. Met een finish van 135 plaatste de Brabander wel de eerste break, maar vervolgens kwam hij met 2-4 achter.

Van Gerwen schreef het UK Open in 2014, 2017 en 2019 wel op zijn naam. In 2013 en 2020 stond hij ook in de eindstrijd van het toernooi in het Engelse Minehead, maar toen verloor hij net als zondag.