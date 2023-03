Van Gerwen bereikt finale UK Open dankzij overtuigende zege op Van den Bergh

Michael van Gerwen heeft zich zondag voor de finale van het UK Open geplaatst. De drievoudig wereldkampioen was bij de laatste vier veel te sterk voor Dimitri Van den Bergh: 11-6.

In de eindstrijd speelt Van Gerwen later op de avond tegen Andrew Gilding. De Engelsman klopte in de andere halve eindstrijd de Tsjech Adam Gawlas met 11-6 en staat voor het eerst in de finale van een groot toernooi.