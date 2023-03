Van Gerwen klopt Aspinall en blijft in de race voor vierde titel op UK Open

Michael van Gerwen is zondag doorgedrongen tot de laatste vier van het UK Open. De meervoudig wereldkampioen rekende in de kwartfinales af met Nathan Aspinall: 10-6.

De 32-jarige Van Gerwen schoot uit de startblokken in het Engelse Minehead en leidde bij het ingaan van de eerste break met 4-1. De Nederlander was zijn opponent in die fase op alle fronten de baas.

Aspinall ging hierna beter spelen, maar het was onvoldoende om zijn opponent aan het wankelen te brengen. Van Gerwen gooide in de tiende leg een finish van 127 uit, waarmee hij de score op 7-3 bracht. Even daarvoor had de 31-jarige Aspinall aangelegd voor een negendarter, maar bij de zevende pijl ging het mis.

Mede door enkele missers van Van Gerwen kreeg Aspinall weer een voet tussen de deur, maar een finish van 65 in de vijftiende leg hielp de Nederlander over het dode punt heen. 'Mighty Mike' noteerde een gemiddelde van 99,62 per drie pijlen, tegenover 98,16 voor zijn Engelse opponent.

Ook Gilding naar halve finales

Eerder op de dag plaatste de Engelsman Andrew Gilding zich als eerste voor de halve eindstrijd door de Duitser Martin Schindler te verslaan met 10-4. In de andere kwartfinales stuit oud-wereldkampioen Rob Cross op de verrassende Tsjech Adam Gawlas.

Dimitri Van den Bergh, die halvefinalist was bij het vorige WK, neemt het op tegen Richie Burnett. De 56-jarige Welshman won in 1995 de Embassy door Raymond van Barneveld in de finale te verslaan.