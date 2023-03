Van Gerwen simpel naar kwartfinales UK Open, zegereeks De Zwaan ten einde

Michael van Gerwen heeft zaterdagavond overtuigend de kwartfinales van de UK Open bereikt. De Nederlander gunde Luke Humphries slechts vier legs: 10-4. Voor Jeffrey de Zwaan kwam het PDC-toernooi in het Engelse Minehead ten einde tegen oud-wereldkampioen Rob Cross.

Van Gerwen is met het nodige zelfvertrouwen neergestreken in Minehead. De verliezend WK-finalist stelde afgelopen donderdag in de Premier League zijn tweede achtereenvolgende dagzege veilig. Hij hoopt de UK Open voor de vierde keer te winnen, na eerder succes in 2015, 2016 en 2020.