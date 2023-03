De Zwaan knikkert wereldtopper Price uit UK Open, titelverdediger Noppert klaar

Delen via E-mail

Jeffrey de Zwaan heeft zaterdag voor een stunt gezorgd bij de UK Open. De Nederlander was in het Engelse Minehead met 10-8 te sterk voor voormalig wereldkampioen Gerwyn Price en bereikte zo de achtste finales. Ook Michael van Gerwen voegde zich bij de laatste zestien, terwijl titelverdediger Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode strandden.

De 26-jarige De Zwaan, de nummer 108 van de PDC Order of Merit, leek aanvankelijk nog kansloos tegen Price en stond na vier legs op een 0-4-achterstand. De Leidschendammer herpakte zich knap, won vijf legs op rij en gaf die voorsprong niet meer uit handen. De Zwaan noteerde een fraai gemiddelde van 103,88 per drie pijlen tegenover een gemiddelde van 101,42 voor Price.

De Zwaan, die het in zijn volgende partij mogelijk opneemt tegen tweevoudig wereldkampioen Peter Wright, heroverde begin dit jaar zijn Tour-kaart nadat hij deze een jaar geleden was kwijtgeraakt. Hij ontbrak daardoor ook bij het afgelopen WK in Londen, waar Michael Smith de titel veroverde.