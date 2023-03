Van Gerwen baalt op succesvolle avond van kou in Exeter: 'De PDC verzaakt'

Michael van Gerwen stelde donderdagavond voor de tweede week op rij de dagzege in de Premier League Darts veilig, maar een volledig vlekkeloze avond was het niet. De Brabander ergerde zich aan de kou in het Engelse Exeter.

"De PDC verzaakt een beetje", zei de 33-jarige Van Gerwen na zijn gewonnen finale tegen Jonny Clayton (6-3) in gesprek met Viaplay. "Ieder jaar is het hier hetzelfde. Het is koud en dat weet iedereen. Dan moet je er ook iets aan doen."

"Ik kom om 4 uur binnen. Als ze er dan pas om kwart voor 7 iets aan gaan doen, dan is dat gewoon een beetje te laat. Dat weten ze zelf ook wel. Dat erkennen ze waarschijnlijk niet bij de PDC, maar dat is wel de waarheid."

Ondanks de omstandigheden was Van Gerwen in Exeter, net als vorige week in Dublin, onverslaanbaar. 'Mighty Mike' bereikte ten koste van Gerwyn Price (6-3) en Nathan Aspinall (6-4) de finale en verloor daarin maar drie legs aan Clayton. Door zijn nieuwe dagzege staat Van Gerwen na vijf speelronden fier aan kop.

"Ik heb nu zes punten meer dan de nummer twee, maar dat moeten er gewoon meer worden", zei Van Gerwen. "Ik voel me gewoon lekker. Natuurlijk, af en toe heb ik wat schoonheidsfoutjes. Ik sta helemaal niet fantastisch te gooien, maar ik gooi wel goed op de belangrijke momenten. Dat is ook belangrijk."