Van Gerwen knokt zich naar finale op Premier League-avond in Exeter

Michael van Gerwen heeft donderdag bij de vijfde speelronde van de Premier League Darts in het Engelse Exeter met de nodige moeite de finale bereikt. De Brabander knokte zich met 6-4 langs Nathan Aspinall.

Van Gerwen kwam in zijn partij tegen Aspinall met 1-3 achter, maar knokte zich terug. 'The Asp', die in de kwartfinales wereldkampioen Michael Smith (6-3) had verslagen, nam daarna weer een break voorsprong.

Ook die achterstand maakte Van Gerwen ongedaan en bij een stand van 5-4 nam hij voor het eerst in de partij de leiding. In de tiende leg besliste de Nederlander vervolgens de wedstrijd met een finish van 83.

De 33-jarige Van Gerwen liet een gemiddelde van 100,89 per drie pijlen noteren. Aspinall stelde daar een moyenne van 95,19 tegenover.

Eerder op de avond boog Van Gerwen in de kwartfinales een 1-3-achterstand om tegen Gerwyn Price: 6-3. 'Mighty Mike' faalde in de beginfase van die partij vooral op zijn dubbels. Hij benutte in de eerste vier legs slechts een van zijn achttien kansen om een leg uit te gooien.

Van Gerwen treft Clayton in finale

In de eindstrijd neemt Van Gerwen het later op de avond op tegen Jonny Clayton. De Welshman was bij de laatste vier met 6-2 te sterk voor Dimitri Van den Bergh. De Belg klopte in de kwartfinales Chris Dobey met 6-3 en Clayton zette Peter Wright met 6-5 opzij.

Van Gerwen werd vorige week bij de vierde speelronde in Dublin voor het eerst dit seizoen dagwinnaar in de Premier League. Daardoor pakte de drievoudig wereldkampioen ook de leiding in het klassement.