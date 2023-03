Van Gerwen klopt Price en bereikt halve finales vijfde Premier League-avond

Michael van Gerwen heeft zich donderdag bij de vijfde speelronde van de Premier League Darts in het Engelse Exeter voor de halve finales geplaatst. De Brabander boog een achterstand om tegen Gerwyn Price en won met 6-3.

In de halve eindstrijd in Exeter neemt Van Gerwen het op tegen Nathan Aspinall. 'The Asp' besliste het Engelse onderonsje met wereldkampioen Michael Smith in zijn voordeel: 6-3.