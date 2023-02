Van Duijvenbode kan niet opnieuw verrassen en strandt in kwartfinales Baltic Open

Dirk van Duijvenbode is zondag uitgeschakeld in de kwartfinale op de Baltic Sea Darts Open. De Nederlander, die eerder op de dag wereldkampioen Michael Smith versloeg, verloor in het Duitse Kiel met 6-4 van de Engelsman Luke Humphries.

De dertigjarige Van Duijvenbode ging voortvarend van start en brak Humphries snel in de partij. De nummer vijf van de PDC Order of Merit liet zich niet kisten en brak meteen terug. Van Duijvenbode verloor zijn laatste eigen leg, waarna Humphries het karwei afmaakte.

'Aubergenius' haalde een goed niveau. De nummer twaalf van de Order of Merit had een gemiddelde van 100,91 per drie pijlen, iets beter dan het moyenne van Humphries (100,50). Beide darters kwamen vier keer tot een 180'er.

Van Duijvenbode was de enig overgebleven Nederlander in het toernooi. Voor Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld zat het toernooi er zaterdag al op. 'Mighty Mike' verloor van Stephen Bunting, terwijl 'Barney' werd uitgeschakeld door James Wade.