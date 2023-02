Van Duijvenbode imponeert met zege op wereldkampioen Smith in Duitsland

Dirk van Duijvenbode heeft zondag wereldkampioen Michael Smith verslagen op de Baltic Sea Darts Open. De Nederlander boekte in het Duitse Kiel een overtuigende 6-3-zege op de Engelsman.

Van Duijvenbode begon sterk en brak Smith bij de eerste mogelijkheid. 'Aubergenius' verloor daarna zijn eigen leg, maar even later pakte hij opnieuw een break voorsprong. Die voorsprong gaf de nummer twaalf van de PDC Order of Merit niet meer uit handen.

De dertigjarige Nederlander gooide zeven keer een 180'er, tegenover twee voor Smith. Ook het gemiddelde van Van Duijvenbode was iets beter (100,27 om 99,27 per drie pijlen). Smith was naar eigen zeggen niet topfit. De 32-jarige Engelsman kampte met een polsblessure.

Van Duijvenbode is de enige overgebleven Nederlander in het toernooi. Hij neemt het zondagavond in de kwartfinale op tegen Luke Humphries, de nummer vijf van de Order of Merit. De Engelsman won met 6-3 van de Belg Dimitri van den Bergh.