Van Gerwen overleeft matchdarts en is eindelijk dagwinnaar in Premier League

Michael van Gerwen heeft donderdag revanche genomen voor zijn matige Premier League-optreden van vorige week. De drievoudig wereldkampioen mocht zich tijdens de vierde speelronde in Dublin voor het eerst dagwinnaar noemen.

Van Gerwen stond in de finale tegenover Gerwyn Price en ontsnapte. Hij kwam met 5-2 achter en zag zijn Welshe tegenstander bij een stand van 5-5 een handvol matchdarts missen. Hij sloeg zelf uiteindelijk wél toe en won met 6-5.

Qua statistieken was Van Gerwen nipt de betere van de twee. De 33-jarige Nederlander haalde een hoger gemiddelde (ruim 94 om bijna 92) en was ook op zijn dubbels iets scherper: 30 om 25 procent.

Van Gerwen bereikte de finale door achtereenvolgens van Chris Dobey en Jonny Clayton te winnen. Tweemaal werd het 6-3. Net als in de finale was Van Gerwen tegen beide spelers beter qua gemiddelde en finishpercentage.

Vorige week stelde Van Gerwen nog teleur door in Glasgow direct te sneuvelen. De Nederlander ging toen met 6-5 onderuit tegen Nathan Aspinall en was dus direct uitgespeeld.

Over exact een week gaat de prestigieuze competitie verder met een speelavond in Exeter. Op 20 april is het Rotterdamse Ahoy aan de beurt.