Van Duijvenbode pakt eerste titel van het jaar dankzij imponerende gemiddeldes

Dirk van Duijvenbode heeft zondag bij Players Championship 4 in Barnsley zijn eerste toernooizege van het seizoen geboekt. De Zuid-Hollander was in de finale veel te sterk voor de Engelsman Ryan Searle: 8-2.

De dertigjarige Van Duijvenbode had in de eindstrijd al snel een voorsprong te pakken en gaf die niet meer weg. Hij gooide een ijzersterk gemiddelde van 102,39 per drie pijlen, terwijl Searle niet verder kwam dan een moyenne van 89,88.

Voor Van Duijvenbode is het zijn vierde Players Championship-titel. In 2021 triomfeerde 'Aubergenius' in het Duitse Niedernhausen voor het eerst in zijn carrière en vorig jaar was hij twee keer de sterkste in Barnsley.

Met zijn overwinning op Searle nam Van Duijvenbode revanche voor zijn nederlaag bij Players Championship 1. Ruim een week geleden verloor hij in de kwartfinales van de Engelsman (6-5), die het toernooi in Barnsley toen won.