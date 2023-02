Noppert klopt Whitlock in finale en wint voor derde keer Players Championship

Danny Noppert heeft zondag voor de derde keer in zijn loopbaan een Players Championship-toernooi gewonnen. De 32-jarige Fries was in de finale van Players Championship 2 in Barnsley met 8-3 te sterk voor Simon Whitlock.

Op weg naar de finale was Noppert te sterk voor Dylan Slevin (6-3), Connor Scutt (6-0), Vladimir Andersen (6-4), Jamie Hughes (6-3), Callan Rydz (6-4) en Brendan Dolan (7-3). In de eindstrijd noteerde hij een keurig gemiddelde van 100,70. Bij Players Championship 1 strandde Noppert zaterdag nog in de achste finales.

De toernooizege is een mooie opsteker voor Noppert, die juist in een wat mindere periode van zijn carrière verkeerde. Bij het WK werd de nummer acht van de PDC Order of Merit al in de derde ronde uitgeschakeld. Bij The Masters, het eerste majortoernooi van het jaar, waren de kwartfinales zijn eindstation.

Michael van Gerwen kwam in Barnsley niet verder dan de laatste 32. 'Mighty Mike' werd na zeges op William O'Connor (6-5) en Ross Smith (6-3) uitgeschakeld door Dolan (6-3). Raymond van Barneveld knokte zich naar de achtste finales, maar moest daar zijn meerdere erkennen in Whitlock: 6-2.