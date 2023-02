Van Gerwen grijpt ook op tweede Premier League-avond naast toernooizege

Michael van Gerwen is er ook op de tweede Premier League-avond niet in geslaagd een toernooi te winnen. De Nederlander ging in Cardiff in de halve finales ten onder tegen Gerwyn Price: 5-6.

Van Gerwen won in de kwartfinales nog eenvoudig van de Belg Dimitri Van den Bergh. Maar een ronde verder was hij niet opgewassen tegen Price, ook al was zijn gemiddelde per drie pijlen veel hoger (110,75 punten om 96,88 punten). De Welshman brak de drievoudig wereldkampioen al in de eerste leg.

Price hield zijn voorsprong vast en mocht voor de wedstrijd gooien, maar hij verprutste die leg en zag Van Gerwen vervolgens terugkomen tot 5-5. In de beslissende leg waren twee wedstrijdpijlen niet aan de Nederlander besteed, waarna Price toesloeg.

Zo heeft Van Gerwen nog geen toernooi kunnen winnen in de Premier League. Vorige week verloor de nummer drie van de wereld in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast de finale van de Engelsman Chris Dobey: 5-6.

De eindstrijd in Cardiff gaat tussen Price en Nathan Aspinall. Laatstgenoemde was in de andere halve finale verrassend te sterk voor de kersverse wereldkampioen Michael Smith (6-4). De finale wordt donderdagavond nog gespeeld.