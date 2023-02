Van Gerwen revancheert zich voor WK-finale en klopt Smith in Premier League

Michael van Gerwen is donderdag uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen van de Premier League. De Brabander won in de eerste ronde met 6-3 van Michael Smith, die hem begin dit jaar nog de baas was in de WK-finale.

Van Gerwen en Smith begonnen allebei goed aan hun partij in de SSE Arena in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. Bij een 3-2-stand was de Engelse wereldkampioen de eerste die zijn leg inleverde. Van Gerwen liep vervolgens onverstoorbaar uit naar de zege.

Het gemiddelde van de 33-jarige Nederlander was met 102,36 punten per drie pijlen overtuigend te noemen. Smith deed daar met een moyenne van 100,84 punten niet eens veel voor onder. Het verschil werd vooral gemaakt in de finishpercentages: 50 om 37,5.

Zesvoudig Premier League-winnaar Van Gerwen neemt het later op de avond in de halve finales op tegen Dimitri Van den Bergh. De Belg won in zijn eersterondepartij met 6-2 van Jonny Clayton.