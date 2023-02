Van Gerwen naar finale eerste PL-avond na zeges op Smith en Van den Bergh

Michael van Gerwen heeft zich donderdag geplaatst voor de finale van de eerste Premier League-avond. De Nederlandse titelverdediger won in de halve eindstrijd van Dimitri Van den Bergh (6-4), nadat hij in de openingsronde wereldkampioen Michael Smith had geklopt.

Van Gerwen was in de SSE Arena in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast beduidend beter dan Van den Bergh, hoewel dit niet per se in de score tot uiting kwam. Maar een blik op de gemiddeldes per drie pijlen zei voldoende: een weergaloze 106 voor de Brabander tegenover 91,61 voor de Belg.

Eerder op de avond had Van Gerwen al een knappe 6-3-overwinning geboekt op Smith, van wie hij begin dit jaar nog in de WK-finale had verloren. Ook in deze partij liet de 33-jarige Nederlander met een gemiddelde van 102,36 punten een uitstekend niveau zien.

Zesvoudig Premier League-winnaar Van Gerwen neemt het later op de avond in de finale op tegen de winnaar van de halve eindstrijd tussen Chris Dobey en Nathan Aspinall. Deze partij wordt momenteel afgewerkt.

De Premier League is een format voor acht spelers met zestien avonden kriskras door Noordwest-Europa, gevolgd door de afsluitende play-offs in Londen. Ook Peter Wright, Gerwyn Price en Jonny Clayton zijn dit jaar geselecteerd voor het prestigieuze toernooi.