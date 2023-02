Van Gerwen buigt voor debutant Dobey in finale eerste Premier League-avond

Michael van Gerwen is er donderdag niet in geslaagd de eerste Premier League-speelronde op zijn naam te schrijven. De Nederlandse titelverdediger verloor in een spannende finale met 5-6 van de Engelse debutant Chris Dobey.

Van Gerwen en Dobey gaven elkaar geen duimbreed toe in de SSE Arena in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. Een elfde leg moest de beslissing brengen. Die mocht Dobey beginnen, omdat hij vooraf het zogeheten 'bullen' had gewonnen. De Engelsman maakte het in stijl af door 160 uit te gooien.

Met 97,41 per drie pijlen had Van Gerwen een iets hoger gemiddelde dan de 96,94 van zijn tegenstander. Dobey was wel net even beter in de uitgooipercentages: 60 om 50. Bovendien trakteerde hij het publiek in de tweede leg op een 170-finish.

Dobey is bezig aan een opmars in de dartswereld. De 32-jarige darter veroverde zondag op de Masters zijn eerste titel, nadat hij op het WK de kwartfinales had bereikt. Dit leverde hem zijn eerste uitnodiging voor de Premier League op. Die greep hij dus met beide handen aan.

Chris Dobey maakt de laatste weken indruk in de dartswereld. Foto: Getty Images

Van Gerwen klopte wereldkampioen Smith in eerste ronde

Eerder op de avond had zesvoudig Premier League-winnaar Van Gerwen een knappe 6-3-overwinning geboekt op Michael Smith, van wie hij begin dit jaar nog in de WK-finale had verloren. In de halve eindstrijd rekende de Brabander vervolgens met 6-4 af met Dimitri Van den Bergh.

De Premier League is een format voor acht spelers met zestien avonden kriskras door Noordwest-Europa, gevolgd door de afsluitende play-offs in Londen. Ook Peter Wright, Nathan Aspinall, Gerwyn Price en Jonny Clayton zijn dit jaar geselecteerd voor het prestigieuze toernooi.